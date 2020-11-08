События

21:02 08.11.2020

В Киеве закрыли станцию метро "Крещатик" из-за звонка о минировании

1 мин читать
В Киеве закрыли станцию метро "Крещатик" из-за звонка о минировании

Станция "Крещатик" Святошино-Броварской линии (М1, "красной") Киевского метрополитена закрыта для пассажиров вместе с пересадочным узлом в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании.

"Станция "Крещатик" и пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сообщает КП "Киевский метрополитен" в своем аккаунте в Twitter в воскресенье вечером.

Теги: #киев #метро #украина #минирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:18 08.11.2020
"Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 3:0 и вплотную приблизился к киевлянам в УПЛ

"Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 3:0 и вплотную приблизился к киевлянам в УПЛ

19:45 08.11.2020
Повторные выборы мэра Борисполя состоятся 27 декабря - ЦИК

Повторные выборы мэра Борисполя состоятся 27 декабря - ЦИК

19:34 08.11.2020
Убийце, напавшему на людей с ножом в Кривом Роге, сообщено о подозрении – Офис генпрокурора

Убийце, напавшему на людей с ножом в Кривом Роге, сообщено о подозрении – Офис генпрокурора

11:22 08.11.2020
В Киеве за сутки выявлены 943 случая COVID-19, в том числе у 27 медиков - Кличко

В Киеве за сутки выявлены 943 случая COVID-19, в том числе у 27 медиков - Кличко

11:14 08.11.2020
Житомирские пограничники обнаружили трех человек, которые без разрешений вывозили кругляк хвойной породы

Житомирские пограничники обнаружили трех человек, которые без разрешений вывозили кругляк хвойной породы

10:55 08.11.2020
Кличко поздравил Байдена с победой и надеется на прогресс отношений между странами

Кличко поздравил Байдена с победой и надеется на прогресс отношений между странами

10:33 08.11.2020
Украинская сторона в ТКГ назвала возможную причину смерти десантника на Донбассе

Украинская сторона в ТКГ назвала возможную причину смерти десантника на Донбассе

10:13 08.11.2020
В Киеве утром в воскресенье ожидается туман

В Киеве утром в воскресенье ожидается туман

08:30 08.11.2020
В Украине за сутки зафиксировано 9 397 человек заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 9 397 человек заболевших COVID-19

07:30 08.11.2020
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ереване не подтверждают заявление Алиева о том, что азербайджанские войска контролируют карабахский город Шуши

Алиев объявил о взятии войсками Азербайджана ключевого карабахского города Шуша

В Киеве за сутки выявлены 943 случая COVID-19, в том числе у 27 медиков - Кличко

В Украине за сутки зафиксировано 9 397 человек заболевших COVID-19

Ермак поздравил Байдена с победой на выборах президента США и пригласил посетить Киев

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 700 человек задержано на акциях протеста в Беларуси в воскресенье – правозащитники

В МВД Грузии заявляют, что полиция применила силу против протестующих у здания ЦИК в Тбилиси

Зять Трампа посоветовал ему бороться, а не признать поражение - штаб президента

Более 600 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в воскресенье – правозащитники

Грузинская оппозиция в Батуми объявила круглосуточный протест

Российские наемники не открывали огонь на Донбассе в воскресенье

Правозащитники сообщили о 400 задержанных на акции протеста в Минске, среди задержанных - известные спортсмены

Эрдоган поздравил Азербайджан с "освобождением Шуши"

Очевидцы сообщают о звуках выстрелов в районе протестной акции в Минске

До 7 тыс. человек вышли на несанкционированные акции протеста в Минске; около 50 человек уже задержаны - очевидцы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА