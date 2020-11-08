В Киеве закрыли станцию метро "Крещатик" из-за звонка о минировании

Станция "Крещатик" Святошино-Броварской линии (М1, "красной") Киевского метрополитена закрыта для пассажиров вместе с пересадочным узлом в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании.

"Станция "Крещатик" и пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сообщает КП "Киевский метрополитен" в своем аккаунте в Twitter в воскресенье вечером.