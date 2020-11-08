События

19:59 08.11.2020

Зять Трампа посоветовал ему бороться, а не признать поражение - штаб президента

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Зять Трампа посоветовал ему бороться, а не признать поражение - штаб президента

Зять и советник президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер, не советовал ему признать поражение на выборах, заявил советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер.

"Эта публикация не соответствует действительности. Учитывая неясность с результатами во многих штатах, серьёзные нарушения и отсутствие транспарентности на участках, Джаред посоветовал президенту продолжить использовать все законные механизмы, чтобы добиться точности (подсчетов голосов - ИФ)", - написал он в твиттере.

Ранее CNN сообщил со ссылкой на неназванные источники, что Кушнер якобы посоветовал Трампу признать поражение.

Трамп в последние годы неоднократно обвинял CNN в распространении "фейковых новостей" о нем и его администрации.

Теги: #сша #трамп #советы
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