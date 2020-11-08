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19:12 08.11.2020

Грузинская оппозиция в Батуми объявила круглосуточный протест

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Грузинская оппозиция в Батуми объявила круглосуточный протест

Участники проходящего в Батуми параллельно с акцией оппозиции в Тбилиси митинга заявили, что будут игнорировать введенные властями в связи с пандемией коронавируса COVID-19 ограничения и переходят на режим 24-часового протеста.

"Мы переходим на 24-часовой режим протеста", - заявил на акции протеста перед зданием правительства Аджарской автономной республики представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Мирдат Камададзе.

По его словам, данное решение согласовано с организаторами акции протеста в Тбилиси, которые также заявили о намерении продолжить акции.

Он сообщил, что участники акции намерены установить перед зданием аджарского правительства палатки и будут игнорировать объявленные властями с 9 ноября в рамках мер по предотвращению распространения COVID-19 ограничения на передвижение после 22:00.

"Мы установим палатки, не подчиняемся комендантскому часу. Протест продолжится до достижения целей", - сказал оппозиционер.

В свою очередь другой представитель ЕНД Джелал Кикава заявил на акции, что, несмотря на пандемию, акции продолжатся. "Плевать нам на корону (коронавирус COVID-19). Да здравствует третий президент Грузии Михаил Саакашвили!" - обратился Кикава к собравшимся на акции.

Ранее несогласные с результатами прошедших 31 октября парламентских выборов и выборов в Верховный совет Аджарии представители оппозиционных партий в Батуми потребовали проведения новых выборов и отставки председателя Центризбиркома Грузии Тамары Жвании. Аналогичные требования прозвучали на митинге оппозиции в Тбилиси. В правящей партии "Грузинская мечта" требования оппозиции назвали абсурдными.

Теги: #грузия #митинг #батуми
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