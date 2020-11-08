Российские наемники не открывали огонь на Донбассе в воскресенье

Российские наемники не нарушали режим тишины на Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 17.00 8 ноября, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"На участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди военнослужащих Объединенных сил боевых потерь и ранений нет… Следуя режиму прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению… Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые провокационные действия российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В то же время, в районах вдоль линии разграничения сторон саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали в течение дня более 2 га территории и передали на уничтожение 54 взрывоопасных предмета.