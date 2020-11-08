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14:53 08.11.2020

Эрдоган поздравил Азербайджан с "освобождением Шуши"

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Эрдоган поздравил Азербайджан с "освобождением Шуши"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье поздравил Азербайджан с "освобождением" города Шуши, о взятии которого заявили ранее в Баку, сообщает агентство "Анадолу".

"Освобождение Шуши - символ скорейшего освобождения оставшихся оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой", - заявил в воскресенье Эрдоган.

Ранее в воскресенье Алиев объявил о взятии города Шуши в Нагорном Карабахе азербайджанской армией. В Армении не подтверждают эти слова и заявляют, что бои продолжаются.

Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта.

Теги: #эрдоган #армения #азербайджан
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