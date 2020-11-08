События

14:53 08.11.2020

Очевидцы сообщают о звуках выстрелов в районе протестной акции в Минске

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Несколько хлопков раздались на севере Минска, где проходит традиционный воскресный несанкционированный марш оппозиции.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, во время движения колонны на улице Мельникайте раздались несколько хлопков, похожих на выстрелы.

Как минимум один человек в ходе акции пострадал. Его госпитализировали, сообщают очевидцы. О характере травм пострадавшего и о том, каким образом он их получил, пока не сообщается.

Теги: #минск #беларусь
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