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14:04 08.11.2020

До 7 тыс. человек вышли на несанкционированные акции протеста в Минске; около 50 человек уже задержаны - очевидцы

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Число задержанных на несанкционированной акции оппозиции в Минске увеличилось до 50 человек, сообщают "Интерфаксу" очевидцы,

Основная колонна протестующих собралась у стелы "Минск город-герой". Там находится до 5 тыс. человек.

Люди стали выходить на проезжую часть Проспекта победителей. Силовики начали оттеснять людей с проезжей части и задерживать протестующих. Силовиками частично перекрыты проспект Машерова и проспект Победителей.

Всего в разных местах Минска, по оценкам очевидцев, на несанкционированные акции протеста собрались до 7 тыс. человек.

Теги: #протест #беларусь
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