До 7 тыс. человек вышли на несанкционированные акции протеста в Минске; около 50 человек уже задержаны - очевидцы

Число задержанных на несанкционированной акции оппозиции в Минске увеличилось до 50 человек, сообщают "Интерфаксу" очевидцы,

Основная колонна протестующих собралась у стелы "Минск город-герой". Там находится до 5 тыс. человек.

Люди стали выходить на проезжую часть Проспекта победителей. Силовики начали оттеснять людей с проезжей части и задерживать протестующих. Силовиками частично перекрыты проспект Машерова и проспект Победителей.

Всего в разных местах Минска, по оценкам очевидцев, на несанкционированные акции протеста собрались до 7 тыс. человек.