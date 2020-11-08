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13:18 08.11.2020

В Иране ожидают смягчения позиции США к Тегерану при Байдене

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В Иране ожидают смягчения позиции США к Тегерану при Байдене

В Иране выразили надежду на смягчение позиции США по отношению к Тегерану, когда кандидат от Демократической партии Джо Байден займет пост президента, сообщают иранские СМИ.

"Нарушение международных договоров, от экологических до экономических, бесчеловечные санкции против иранского народа, а также поддержка терроризма и расизма легли в основу политики Трампа", - заявил вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, сообщает Press TV.

"Наконец, с объявлением результатов выборов в США эпоха Трампа и его авантюрной и воинственной команды подошла к концу. Я надеюсь, мы увидим изменение деструктивной политики Соединенных Штатов, возвращение к соблюдению законов и международных обязательств, уважение к государствам", - отметил Джахангири.

При этом он подчеркнул, что в Иране "не забудут боль и политику максимального давления Трампа", а также убийство генерала Кассема Сулеймани.

Высокопоставленный иранский дипломат, в прошлом замминистра иностранных дел, Алиреза Моаери в интервью агентству ИРНА заявил, что "Байдену следует говорить с Ираном языком уважения, а не санкций".

По его мнению, "Байден лучше понимает Иран, чем понимал его Трамп". "Несмотря на то, что американское давление и санкции создали трудности для Ирана, им не удалось заставить Иран изменить свою политику и принципы", - приводит агентство его слова.

Он также заявил, что Трампу не удалось справиться с внутренними вызовами США и с задачами внешней политики, и именно это привело его к неудаче на выборах. Согласно его мнению, Трампа подвел односторонний подход.

Накануне замглавы МИД Ирана Сайед Аббас Аракчи заявил, что "результаты американских выборов не заставят Иран изменить свою политику". Он также отметил, что не считает, что политика США по отношению к Ирану изменится коренным образом в случае избрания Байдена, однако он полагает, что в администрацию США придут новые люди, и, возможно, подход к вопросам, связанным с Ираном, изменится. Он также указал на то, что прежде всего следует подождать и посмотреть, будет ли меняться подход США и затем делать выводы и строить предположения.

Президент Ирана Хасан Рухани также накануне выступил с заявлением, в котором призвал будущую администрацию США "извлечь урок" из ситуации, к которой привели решения Трампа относительно Ирана.

Ранее Джо Байден объявил себя победителем выборов президента США в 2020 году. Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах.

Теги: #сша #байден #иран
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