В Ереване не подтверждают заявление Алиева о том, что азербайджанские войска контролируют карабахский город Шуши

В Армении не подтверждают заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что азербайджанские войска заняли город Шуши в Карабахе.

"В Шуши бои продолжаются. Ждите и верьте нашим войскам", - написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в фейсбуке.

Ранее в воскресенье Алиев объявил о взятии города Шуши в Нагорном Карабахе азербайджанской армией. "С огромным чувством гордости я заявляю, что город Шуша освобожден от армянской оккупации. Шуша наша! Карабах наш!" - заявил Алиев в обращении к азербайджанскому народу.

Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта.