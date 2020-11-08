Алиев объявил о взятии войсками Азербайджана ключевого карабахского города Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье заявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе азербайджанской армией.

"С огромным чувством гордости я заявляю, что город Шуша освобожден от армянской оккупации. Шуша наша! Карабах наш!" - заявил Алиев в воскресенье в обращении к азербайджанскому народу.

Шуша (арм. Шуши) является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта.

Реакция армянской стороны на это заявление Алиева пока не поступала.