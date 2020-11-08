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11:21 08.11.2020

В Киеве за сутки выявлены 943 случая COVID-19, в том числе у 27 медиков

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В Киеве за сутки выявлены 943 случая COVID-19, в том числе у 27 медиков

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 943 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Умерли 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 867 киевлян. На сегодня в столице уже 44 172 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко в своем телеграм-канале.

Среди заболевших 526 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 371 человек в возрасте от 18 до 95 лет, 24 девочки от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 27 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 97 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели еще 117 человек. Всего коронавирус преодолели 16 497 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе - 158, в Деснянском - 128. Но 111 случаев - в Днепровском районе.

 

Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/7317

Теги: #киев #коронавирус #украина
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