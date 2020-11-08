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10:55 08.11.2020

Кличко поздравил Байдена с победой и надеется на прогресс отношений между странами

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Кличко поздравил Байдена с победой и надеется на прогресс отношений между странами

Городской голова Киева Виталий Кличко поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США и выразил надежду на прогресс партнерских отношений между Украиной и Соединенными Штатами.

"Искренне поздравляю Джо Байдена с победой на выборах президента США. Имел честь встречаться с ним и в Соединенных Штатах, и в Украине. И уважаю как человека и политика, который последовательно поддерживает Украину в противодействии российской агрессии и в процессе реформ. Джо Байден хорошо знает нашу страну и является ее симпатиком", - написал Кличко на странице в Facebook в воскресенье.

Мэр Киева отметил, что верит в "прогресс партнерских отношений между нашими государствами", а также в эффективное сотрудничество в борьбе Украины за территориальную целостность и в проведении реформ и демократических изменений.

Ряд ведущих американских СМИ 7 ноября объявили, что, согласно их прогнозам, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден набирает достаточно голосов для победы.

Источник: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2798948310323704

Теги: #кличко #украина #поздравление #байден
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