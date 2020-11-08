Украинская сторона в ТКГ назвала возможную причину смерти десантника на Донбассе

Накануне на Луганщине погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, причина смерти не является боевой, сообщила пресс-служба Украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в телеграм-канале.

"7 ноября в Луганский области погиб военнослужащий одной из наших аэромобильных бригад. По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство", - сказано в сообщении.

Как отмечается, следствие проводят работники Национальной полиции Украини.

"Спекуляции относительно "…возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми. Украинская делегация выражает свое искреннее соболезнование родным и близким погибшего", - добавили в ТКГ.