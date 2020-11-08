События

10:13 08.11.2020

В Киеве утром в воскресенье ожидается туман

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В Киеве утром в воскресенье ожидается туман

В Киеве в воскресенье в первой половине дня ожидается туман, видимость 200-500 м, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В первой половине дня 8 ноября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.

В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, во время остановки включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Теги: #киев #туман #непогода
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