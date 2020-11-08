В Украине за сутки зафиксировано 9 397 человек заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 9 397 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, количество выздоровевших – 2637, умер 138 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 315, медработников - 326). Также за последние сутки госпитализированы - 1157 человек, летальных случаев – 138, выздоровели - 2637 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее, 7 ноября в Украине был очередной рекорд случаев заболевания - 10 746; 6 ноября было зафиксировано 9 721 новых случаев; 5 ноября было 9 850 заболевших, 4 ноября - 9 524 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 460 331 человек, 8 450 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 206 866.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (1074 случая), в Киеве (943 случая), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях.