Байден заявил о запуске в январе 2021 года нового плана по борьбе с коронавирусом, обещал "взять под контроль COVID-19"

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден, объявивший себя победителем на выборах, заявил о запуске в январе 2021 года нового плана по борьбе с коронавирусом.

"Наша работа начнется с того, чтобы взять под контроль COVID-19", - сказал он с трибуны в Уилмингтоне, штат Делавэр, обращаясь к гражданам США.

Байден анонсировал запуск в январе 2021 года нового плана по борьбе с коронавирусом.

"В понедельник я представлю группу ведущих ученых и экспертов, которые будут советниками по переходному периоду, чтобы помочь подготовить проект программы действий на основе плана Байдена и Харрис по COVID-19. Он вступит в силу 20 января 2021 года", - заявил Байден.

Ряд ведущих американских СМИ ранее в субботу объявили, что, согласно их прогнозам, Байден набирает достаточно голосов для победы. Сам Байден в Твиттере согласился с этой оценкой и пообещал быть президентов всех американцев, вне зависимости от их политических симпатий.

Действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.