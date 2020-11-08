События

05:08 08.11.2020

На Ровенщине задержали полицейского при попытке дать $100 тыс. взятки

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В Ровенской области задержали полицейского при попытке дать $100 тыс. взятки. Он хотел заплатить за руководящую должность в областной полиции, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Сотрудник Главного управления Нацполиции в Ровенской области вместе с сообщником за денежное вознаграждение обещали решать вопросы кадровых назначений на руководящие должности в районных и межрайонных отделах полиции в области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали их при получении $25 тыс. США "аванса" от сотрудника Управления патрульной полиции Ровно назначения его на должность руководителя одного из межрайонных отделов полиции области.

"В целом эту должность они" оценили "в $100 тыс. США", - добавили в Офисе генпрокурора.

Подчеркивается, что полицейский и его пособник задержаны по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Теги: #взятка #полицейский #украина #ровенская_область
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