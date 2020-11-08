Премьер Грузии в поздравлении Байдену выразил надежду на дальнейшее усиление стратегического партнерства с США

Глава грузинского правительства Георгий Гахария в ночь на воскресенье поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США и новоизбранного вице-президента США Камалу Харрис.

"От имени грузинского народа поздравляю с победой новоизбранного президента США и давнего друга Грузии Джо Байдена и новоизбранного вице-президента Камалу Харрис. С нетерпением ждем дальнейшего усиления стратегического партнерства США - Грузии", - написал Гахария в твиттере.