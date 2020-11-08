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03:35 08.11.2020

Премьер Грузии в поздравлении Байдену выразил надежду на дальнейшее усиление стратегического партнерства с США

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Глава грузинского правительства Георгий Гахария в ночь на воскресенье поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США и новоизбранного вице-президента США Камалу Харрис.

"От имени грузинского народа поздравляю с победой новоизбранного президента США и давнего друга Грузии Джо Байдена и новоизбранного вице-президента Камалу Харрис. С нетерпением ждем дальнейшего усиления стратегического партнерства США - Грузии", - написал Гахария в твиттере.

Теги: #грузия #поздравление #байден #премьер
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