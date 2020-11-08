Трамп готов признать поражение, если не сможет доказать в судах свою победу

Президент США Дональд Трамп готов признать поражение на выборах, если суды, начатые его предвыборным штабом, закончатся безуспешно, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Трамп уступит кандидату от Демократической партии Джо Байдену и возьмет на себя обязательство мирной передачи власти, если судебные иски его предвыборного штаба не откроют ему путь для второго срока, заявили телеканалу люди, близкие к президенту.

Ранее действующий лидер США заявил, что выиграл выборы в президенты, набрав 71 млн законных голосов.

"71 млн законных голосов. Рекорд для действующего президента! Я выиграл выборы, получил 71 млн законных голосов", - написал Трамп в твиттере.

Ранее Трамп в своем заявлении сообщил, что через суд намерен добиваться справедливости при подсчете голосов на президентских выборах в США.

В субботу американские телеканалы СNN, NBC, агентство Associated Press и другие СМИ сообщили, что президентом США стал представитель Демократической партии Джо Байден. Такой вывод сделан на основе данных подсчетов голосов из штата Пенсильвания, где Байден заручился большинством голосов избирателей. Он получил 49,7% голосов, в то время как нынешний президент США Дональд Трамп - 49,2.