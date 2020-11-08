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01:35 08.11.2020

Европейцы поздравляют Байдена с победой на президентских выборах

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Европейцы поздравляют Байдена с победой на президентских выборах

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли направил избранному президенту США Джо Байдену поздравления в твиттере в сопровождении видеозаписи, выразив наилучшие пожелания ему и избранной вице-президентом Камале Харрис.

"Миру нужны прочные отношения между Европой и США - особенно в эти трудные времена. Мы надеемся на совместную работу по борьбе с COVID-19, изменением климата и преодолением растущего неравенства", - заявил в субботу глава Европарламента.

"Сердечно поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на президентских выборах в США. ЕС и США - друзья и союзники, у наших граждан самые глубокие связи. Я надеюсь на сотрудничество с избранным президентом Байденом", - заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис. ЕС готов к прочному трансатлантическому партнерству. COVID-19, многосторонность, изменение климата и международная торговля - вот некоторые из проблем, которые Европа хочет решать вместе", - написал в твиттере председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил: "Сердечно поздравляем избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис. Рекордная явка избирателей выражает волю американского народа к переменам. Великий день для США и Европы, мы с нетерпением ждем возможности работать вместе с новой администрацией для восстановления нашего партнерства".

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал в твиттере: "Американцы назначили своего президента. Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис! Нам многое предстоит сделать, чтобы ответить на сегодняшние вызовы. Будем действовать вместе!"

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в свою очередь обратился в твиттере к Байдену: "Поздравляем с вашим избранием 46-м президентом США. На этих выборах проголосовало рекордное количество людей. Это иллюстрирует динамику американской политической жизни и демократии".

Бельгийский министр сотрудничества в области развития Мериам Китир написала в твиттере: "Мои поздравления избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис! Это важная победа не только для США, но и для всего мира. Выбор для Америки, которая более сплочена и ангажирована на международном уровне ради мира, планеты и процветания".

Одним из первых в институтах ЕС адресовал поздравления Байдену с победой на президентских выборах видный евродепутат от бельгийских либералов, бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт. "Горячие поздравления Джо Байдену, Камале Харрис и демократам с вашим впечатляющим достижением. Это мрачный день для популистов и приверженцев авторитаризма во всем мире, которые черпали вдохновение в прогнившей идеологии Трампа", - написал Верхофстадт в твиттере в субботу вечером.

Теги: #ес #европарламент #поздравления #байден
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