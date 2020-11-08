Убийцей, нападавшим с ножом на людей в Кривом Роге, оказался местный 29-летний житель

Злоумышленником, который в Кривом Роге убил двух человек и ранил еще восьмерых, оказался 29-летний местный житель, который действовал по приказу некоего "голоса", сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Им оказался 29-летний житель Кривого Рога - Тарас Усенко. Факта убийств он не отрицал и прямо заявлял, то что он "пришёл из ада", то что "он Бог", что какой то "голос" приказал ему убить 15 человек", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Замминистра МВД отметил, что злоумышленника задержали с окровавленным ножом в тот момент, когда он пытался зарезать женщину с малолетним ребёнком.

Геращенко сообщил со слов родственников убийцы, что тот ездил в Чехию на заработки, а спустя год вернулся оттуда "другим человеком". "Стал говорить о каких-то демонах. Но вёл себя не агрессивно", - написал Геращенко.

Он добавил, что во время обыска в комнате проживания злоумышленника на стенах были обнаружены странные мистические символы и концентрические рисунки, которые будут детальнее рассматривать эксперты в психиатрии.

"Полиция будет проводить детальное следствие для определения круга общения подозреваемого в двойном убийстве и ранении 8 человек для понимания - не было ли эта трагедия вдохновлена кем то другим. Не было ли здесь факта внушения, подстрекательства", - подытожил Геращенко.