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01:14 08.11.2020

Резников считает, что военный конфликт с Украиной для РФ экономически невыгоден сравнительно с 2014 годом

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Резников считает, что военный конфликт с Украиной для РФ экономически невыгоден сравнительно с 2014 годом

Военный конфликт с Украиной для Российской Федерации является невыгодным в экономическом плане сравнительно с его началом в 2014 году, заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Наступил такой момент, что такая война с Украиной является невыгодной, непрагматичной она не дает ни политических баллов, ни внутренних, ни внешних, противостояние с миром, высасывает Российскую Федерацию, в том числе и экономически", - сказал Резников в субботнем интервью изданию "Радио Свобода".

Вице-премьер отметил, что проделанный РФ в 2014 году маневр несет уже вред, а не пользу.

"Им надо же содержать примерно 3-3,5 миллиона человек на оккупированном Донбассе, обеспечивать им пенсии, бюджетные выплаты, задавать вопросы о поддержании порядка", - подчеркнул он.

Резников убежден, что Россия экономически уже не справляется. "Они не обеспечивают рабочие места. Даже в клиниках они не могут обеспечить нормальный уровень медицинского обслуживания людей во время пандемии", - добавил он.

Теги: #рф #украина #резников #донбасс
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