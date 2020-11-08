Резников считает, что военный конфликт с Украиной для РФ экономически невыгоден сравнительно с 2014 годом

Военный конфликт с Украиной для Российской Федерации является невыгодным в экономическом плане сравнительно с его началом в 2014 году, заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Наступил такой момент, что такая война с Украиной является невыгодной, непрагматичной она не дает ни политических баллов, ни внутренних, ни внешних, противостояние с миром, высасывает Российскую Федерацию, в том числе и экономически", - сказал Резников в субботнем интервью изданию "Радио Свобода".

Вице-премьер отметил, что проделанный РФ в 2014 году маневр несет уже вред, а не пользу.

"Им надо же содержать примерно 3-3,5 миллиона человек на оккупированном Донбассе, обеспечивать им пенсии, бюджетные выплаты, задавать вопросы о поддержании порядка", - подчеркнул он.

Резников убежден, что Россия экономически уже не справляется. "Они не обеспечивают рабочие места. Даже в клиниках они не могут обеспечить нормальный уровень медицинского обслуживания людей во время пандемии", - добавил он.