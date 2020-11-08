Трамп заявил, что он выиграл выборы президента США, набрав 71 млн голосов

Действующий лидер США Дональд Трамп заявил, что выиграл на президентских выборах, набрав 71 млн законных голосов.

"71 млн законных голосов. Рекорд для действующего президента! Я выиграл выборы, получил 71 млн законных голосов", - написал Трамп в твиттере.

"Происходили плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть. Такого раньше не случалось. Миллионы бюллетеней были направлены по почте людям, которые даже об этом не просили", - заявил он.

Ранее Трамп в своем заявлении сообщил, что через суд намерен добиваться справедливости при подсчете итогов президентских выборов в США.

В субботу американские телеканалы СNN, NBC, агентство Associated Press и другие СМИ сообщили, что президентом США стал представитель Демократической партии Джо Байден. Такой вывод сделан на основе данных подсчетов голосов из штата Пенсильвания, где Байден заручился большинством голосов избирателей. Он получил 49,7% голосов, в то время как нынешний президент США Дональд Трамп - 49,2.