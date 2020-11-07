Личный адвокат Трампа Джулиани оспорит в суде победу Байдена в Пенсильвании

Адвокат действующего президента США Рудольф Джулиани заявил, что Дональд Трамп подаст иск с целью оспорить победу его оппонента-демократа Джо Байдена в штате Пенсильвания, сообщает телеканал ABC News.

"Мы были лишены права проверить подлинность этих бюллетеней. Это противозаконно, это нарушает конституцию, и мы будем действовать с целью оспорить результат", - приводит его слова телеканал.

Джулиани пообещал подать иск в понедельник с целью оспорить действия представителей избирательной комиссии в Пенсильвании.

Он также отметил, что избирательный штаб Трампа собирается выдвинуть аналогичные обвинения в других штатах, что может стать "массовым иском в масштабах всей страны".

Ранее Трамп в своем заявлении сообщил, что через суд намерен добиваться справедливости при подсчете итогов президентских выборов в США.

"Мы все знаем, что Джо Байден путем подлога позиционирует себя победителем... В понедельник наш штаб подает в суд для того, чтобы выборное законодательство было соблюдено целиком и полностью, и чтобы был выбран истинный победитель", - говорилось в заявлении Трампа.

"Я не успокоюсь до тех пор, пока у американского народа не будет честного подсчета, которого он заслуживает, как того требует демократия", - подчеркнул он.

В субботу американские телеканалы СNN, NBC, агентство Associated Press сообщили, что президентом США стал представитель Демократической партии Джо Байден.

К этому же склоняется и ориентирующийся на республиканскую аудиторию телеканал Fox News.

Т акой вывод сделан на основе данных подсчетов голосов из штата Пенсильвания, где Байден заручился большинством голосов избирателей. Он получил 49,7% голосов, в то время как нынешний президент США Дональд Трамп - 49,2.

Пенсильвания дает кандидату 20 голосов выборщиков, теперь у Байдена 290 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. У Трампа 214 голосов выборщиков.