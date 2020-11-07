Зеленский назвал события в Кривом Роге "проявлением абсолютного терроризма по сути" и призвал силовиков сделать улицы украинских городов более безопасными

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с событиями в Кривом Роге, где в результате нападений 37-летнего мужчины с ножом на людей есть двое погибших и раненые, призвал украинских правоохранителей сделать улицы украинских городов более безопасными.

"Крайне ужасные новости из моего родного Кривого Рога. Невыразимая боль, грусть, отчаяние, страдания. Двое убитых, есть раненые, среди них – ребенок. Это же хроника одного мирного дня в одном мирном городе. Мир точно сходит с ума! Ежедневно – новости о подобных безумиях. К этому точно никогда нельзя привыкнуть, но, к сожалению, в любой стране есть отбросы, которые могут просто взять и забрать жизни обычных людей в выходной день на улице города. По любым абстрактным причинам принести трагедию сразу во многие семьи. Мы должны об этом говорить откровенно и должны это остановить", - написал он в субботу на своей странице в Фейсбук.

Зеленский считает, что события в Кривом Роге являются "проявлением абсолютного терроризма - по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома". "Даже если по Уголовному кодексу это конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет трактовано иначе. Но именно так – это терроризм, варварский способ запугать людей. Поэтому никакого оправдания и никакого снисхождения к уродам рода человеческого", - подчеркнул он.

Президент указал, что силовики должны сделать всё для того, чтобы улицы украинских городов стали более безопасными. "Превенция преступлений – вот это считаю главной задачей для правоохранителей. Мы, общество, должны четко понимать, кто и где может представлять угрозу. По крайней мере, часть из таких негодяев, которые неожиданно идут с оружием на людей на улицах наших городов, точно как-то демонстрировали в предыдущей жизни, которые могут сделать подобное. Мы должны об этом знать", - считает он.

"Безусловно, надо на такое реагировать жестко и сразу, когда появляется хотя бы малейшее подозрение, что возможно нападение. Безусловно, надеюсь на быстрое расследование и справедливый приговор этому подонку. Верю, что именно так и будет. И искренне благодарен патрульным, которые быстро, профессионально, оперативно его задержали", - отметил Зеленский.

Президент выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщалось, 7 ноября в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина с ножом нападал на людей, в результате чего есть погибшие и раненые. По подозрению в убийстве двух человек полиция задержала 37-летнего мужчину. Кроме убийства двух мужчин, нападающий ранил ножом еще восемь человек, среди которых - 8-летний мальчик, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции в Facebook.

В полиции отметили, что в субботу около 15:20 поступило сообщение о неизвестном мужчине, который на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом.

Нападающего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Им оказался местный житель. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полицейские выясняют все обстоятельства дела.