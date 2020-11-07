Демократы в США удержат контроль над Палатой представителей, считает CNN
Демократическая партия сможет удержать контроль над Палатой представителей Конгресса США, таковы прогнозы американского телеканала CNN.
Такие выводы сделаны на основании тех результатов, которые уже получили демократы в нижней палате Конгресса США, а также на перспективах результатов подсчетов на выборах по тем округам, где демократы лидируют значительно, отмечает телеканал.
К настоящему моменту, по данным CNN, демократы набирают в Палате представителей 211 мест из 218, необходимых для большинства. У республиканцев пока 197 мест.