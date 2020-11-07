Порошенко о выборах в США: это и есть демократия и пример, к которому мы стремимся в Украине

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах и отметил, что эта избирательная кампания является демократией и тем примером, к которому стремится Украина.

"Мои самые теплые поздравления Джо Байдену - бойцу, государственнику и новоизбранному президенту США! Это была впечатляющая, хотя и жесткая кампания, которую оба кандидата сделали непревзойденной и интригующей на каждом шагу. Это и есть демократия. И это тот пример, которому мы следуем в Украине, несмотря на экзистенциальные вызовы, которым мы и в дальнейшем противостоим", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Политик отметил, что "вместе с твердой двухпартийной поддержкой Украины, мы очень надеемся на трансатлантическое лидерство Соединенных Штатов в интересах свободного мира".