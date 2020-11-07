События

21:12 07.11.2020

Порошенко о выборах в США: это и есть демократия и пример, к которому мы стремимся в Украине

1 мин читать
Порошенко о выборах в США: это и есть демократия и пример, к которому мы стремимся в Украине

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах и отметил, что эта избирательная кампания является демократией и тем примером, к которому стремится Украина.

"Мои самые теплые поздравления Джо Байдену - бойцу, государственнику и новоизбранному президенту США! Это была впечатляющая, хотя и жесткая кампания, которую оба кандидата сделали непревзойденной и интригующей на каждом шагу. Это и есть демократия. И это тот пример, которому мы следуем в Украине, несмотря на экзистенциальные вызовы, которым мы и в дальнейшем противостоим", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Политик отметил, что "вместе с твердой двухпартийной поддержкой Украины, мы очень надеемся на трансатлантическое лидерство Соединенных Штатов в интересах свободного мира".

Теги: #сша #порошенко #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:22 07.11.2020
На Донбассе погиб 20-летний десантник со Львовщины Олег Свинарик

На Донбассе погиб 20-летний десантник со Львовщины Олег Свинарик

22:06 07.11.2020
Зеленский назвал события в Кривом Роге "проявлением абсолютного терроризма по сути" и призвал силовиков сделать улицы украинских городов более безопасными

Зеленский назвал события в Кривом Роге "проявлением абсолютного терроризма по сути" и призвал силовиков сделать улицы украинских городов более безопасными

21:33 07.11.2020
Демократы в США удержат контроль над Палатой представителей, считает CNN

Демократы в США удержат контроль над Палатой представителей, считает CNN

20:59 07.11.2020
Ермак поздравил Байдена с победой на выборах президента США и пригласил посетить Киев

Ермак поздравил Байдена с победой на выборах президента США и пригласил посетить Киев

20:47 07.11.2020
Генсек НАТО поздравил Байдена с победой на выборах

Генсек НАТО поздравил Байдена с победой на выборах

20:41 07.11.2020
Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

20:21 07.11.2020
Джонсон и Меркель поздравили Байдена с победой

Джонсон и Меркель поздравили Байдена с победой

20:16 07.11.2020
В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих, есть жертвы

В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих, есть жертвы

20:00 07.11.2020
Байден обратится к нации вечером в субботу - избирательный штаб

Байден обратится к нации вечером в субботу - избирательный штаб

19:56 07.11.2020
В центре Харькова иностранец сбил на "островке безопасности" трех человек, в том числе 9-летнего мальчика

В центре Харькова иностранец сбил на "островке безопасности" трех человек, в том числе 9-летнего мальчика

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ермак поздравил Байдена с победой на выборах президента США и пригласил посетить Киев

Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

Очередным президентом США стал Байден - CNN

Нацполиция возьмет под охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине – Клименко

В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано 10 746 заболевших COVID-19 – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп с понедельника будет через суд добиваться честного подсчета голосов на выборах - заявление

Премьер Канады поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Трамп: выборы далеки от завершения

Очередным президентом США стал Байден - CNN

В Польше зафиксировали новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19

С начала суток в зоне проведения ООС на Донбассе режим тишины не нарушался – штаб ООС

Зеленский: Украина полностью возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях

Второй тур выборов мэра Черкасс состоится 22 ноября с участием нынешнего градоначальника и выдвиженца от "Голоса"

На акциях протеста в Минске в субботу задержаны 47 человек – правозащитники

Нацполиция возьмет под охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине – Клименко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА