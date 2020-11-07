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20:16 07.11.2020

В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих, есть жертвы

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В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих, есть жертвы

В Кривом Роге Днепропетровской области  субботу вечером мужчина с ножом нападал на людей, в результате чего есть погибшие и множество раненых, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции в Facebook.

"По подозрению в убийстве двух человек полиция задержала 37-летнего мужчину. Кроме убийства двух мужчин, нападающий ранил ножом еще восемь человек, среди которых - 8-летний мальчик", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что в субботу около 15:20 поступило сообщение о неизвестном мужчине, который на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом.

"Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу", - информируют в полиции.

Нападающего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Им оказался местный житель. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Полицейские выясняют все обстоятельства дела.

Теги: #украина #днепропетровская #нападения #злоумышленник
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