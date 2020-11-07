В центре Харькова иностранец сбил на "островке безопасности" трех человек, в том числе 9-летнего мальчика

Вечером в субботу в центре Харькова в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, среди них 9-летний ребенок, всех госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщила пресс служба Национальной полиции Харьковской области.

"22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло на просп. Науки около 16:00.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Сейчас осмотр места происшествия продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Как сообщил журналистам заместитель начальника отдела следственного управления Нацполиции в Харьковской области Дмитрий Коротий, водитель - не гражданин Украины. Сейчас он направлен на освидетельствование.

По информации директора Центра экстренной медпомощи Виктора Забашты, пострадавшая женщина получила тяжелую травму головы, перелом голени и предплечья. Сейчас она в коме. У мужчины - ушиб грудной клетки, у ребенка - травма головы, сломаны два бедра и предплечье.