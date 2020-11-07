События

19:56 07.11.2020

В центре Харькова иностранец сбил на "островке безопасности" трех человек, в том числе 9-летнего мальчика

1 мин читать
В центре Харькова иностранец сбил на "островке безопасности" трех человек, в том числе 9-летнего мальчика

Вечером в субботу в центре Харькова в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, среди них 9-летний ребенок, всех госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщила пресс служба Национальной полиции Харьковской области.

"22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло на просп. Науки около 16:00.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Сейчас осмотр места происшествия продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Как сообщил журналистам заместитель начальника отдела следственного управления Нацполиции в Харьковской области Дмитрий Коротий, водитель - не гражданин Украины. Сейчас он направлен на освидетельствование.

По информации директора Центра экстренной медпомощи Виктора Забашты, пострадавшая женщина получила тяжелую травму головы, перелом голени и предплечья. Сейчас она в коме. У мужчины - ушиб грудной клетки, у ребенка - травма головы, сломаны два бедра и предплечье.

Теги: #пострадавшие #дтп #украина #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:41 07.11.2020
Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

20:16 07.11.2020
В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих, есть жертвы

В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих, есть жертвы

08:32 07.11.2020
В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано 10 746 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано 10 746 заболевших COVID-19 – Степанов

07:27 07.11.2020
Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:19 07.11.2020
В Одессе суббота объявлена днем траура из-за смерти Жванецкого

В Одессе суббота объявлена днем траура из-за смерти Жванецкого

06:05 07.11.2020
Вспышка АЧС зарегистрирована в подсобном хозяйстве Новоборовского психоневрологического интерната в  Житомирской области – Госпродпотребслужба

Вспышка АЧС зарегистрирована в подсобном хозяйстве Новоборовского психоневрологического интерната в  Житомирской области – Госпродпотребслужба

05:01 07.11.2020
Замдиректора департамента Харьковского горсовета подозревается в присвоении средств, предназначавшихся на ремонт многоэтажек – прокуратура

Замдиректора департамента Харьковского горсовета подозревается в присвоении средств, предназначавшихся на ремонт многоэтажек – прокуратура

01:03 07.11.2020
Аваков: Маркиву предлагали признать вину, но он отказался

Аваков: Маркиву предлагали признать вину, но он отказался

23:57 06.11.2020
Послы Германии и Франции приветствуют открытие КПВВ "Счастье" как один из результатов Парижских договоренностей "Нормандской четверки"

Послы Германии и Франции приветствуют открытие КПВВ "Счастье" как один из результатов Парижских договоренностей "Нормандской четверки"

22:36 06.11.2020
Турчинов: "Европейская солидарность" - единственная политическая сила, получившая убедительный результат во всех регионах Украины

Турчинов: "Европейская солидарность" - единственная политическая сила, получившая убедительный результат во всех регионах Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

Очередным президентом США стал Байден - CNN

Нацполиция возьмет под охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине – Клименко

В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано 10 746 заболевших COVID-19 – Степанов

В Киевсовет прошли семь партий

ПОСЛЕДНЕЕ

Джонсон и Меркель поздравили Байдена с победой

Трамп с понедельника будет через суд добиваться честного подсчета голосов на выборах - заявление

Премьер Канады поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Трамп: выборы далеки от завершения

Очередным президентом США стал Байден - CNN

В Польше зафиксировали новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19

С начала суток в зоне проведения ООС на Донбассе режим тишины не нарушался – штаб ООС

Зеленский: Украина полностью возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях

Второй тур выборов мэра Черкасс состоится 22 ноября с участием нынешнего градоначальника и выдвиженца от "Голоса"

На акциях протеста в Минске в субботу задержаны 47 человек – правозащитники

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА