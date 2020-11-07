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19:38 07.11.2020

Трамп с понедельника будет через суд добиваться честного подсчета голосов на выборах - заявление

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Трамп с понедельника будет через суд добиваться честного подсчета голосов на выборах - заявление

Дональд Трамп через суд намерен добиваться справедливости при подсчете итогов президентских выборов в США.

"Мы все знаем, что Джо Байден путем подлога позиционирует себя победителем... В понедельник наш штаб подает в суд для того, чтобы выборное законодательство было соблюдено целиком и полностью, и чтобы был выбран истинный победитель", - говорится в заявлении Трампа.

По его словам, "американский народ имеет право на честные выборы: это означает подсчет законных голосов и отказ от подсчета незаконных - это единственный путь к тому, чтобы у американского народа было полное доверие к выборам".

"Шокирует то, что штаб Байдена отказывается согласиться с основными принципами и желает подсчета даже подложных голосов, поданных незарегистрированными избирателями или даже скончавшимися людьми", - отметил Трамп.

"Я не успокоюсь до тех пор, пока у американского народа не будет честного подсчета, которого он заслуживает, как того требует демократия", - подчеркнул он.

Теги: #сша #намерение #трамп #суд
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