Премьер Канады поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США и заявил, что ждёт с нетерпением начала совместной работы с ним.

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши страны являются близкими друзьями, партерами и союзниками. Характер наших отношений является уникальным в сравнении со всем остальным миром. Я действительно с нетерпением жду возможности поработать вместе и развивать их (отношения - ИФ) вместе с вами", - написал Трюдо в "Твиттере" в субботу.

Ряд ведущих американских СМИ ранее в субботу объявили, что, согласно их прогнозам, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден набирает достаточно голосов для победы. Сам Байден в Твиттере согласился с этой оценкой и пообещал быть президентов всех американцев, вне зависимости от их политических симпатий.