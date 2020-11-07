Трамп: выборы далеки от завершения

Президент США Дональд Трамп не стал в субботу признавать поражение на выборах, так как считает, что борьба - еще впереди.

Всем мы знаем, почему Джо Байден торопится, не имея на то оснований, назвать себя победителем. Также мы знаем, почему его союзники из СМИ стараются помочь ему: все они не хотят, чтобы люди узнали всю правду (о выборах - ИФ)", - отметил он в заявлении.

"В сухом остатке: эти выборы еще далеки от завершения", - добавил президент США.

Ранее ряд ведущих американских СМИ объявили, что по их прогнозам Байден набирает достаточное количество голосов для победы на выборах. Трамп неоднократно предупреждал, что не будет на этом этапе признавать поражение, так как считает, что на выборах в ключевых штатах допущены серьезные нарушения. Ожидается, что теперь спор о том, кто победил на выборах, перейдет уже в суды, через которые предвыборный штаб Трампа намерен отстаивать свои интересы.

Как сообщалось, еще до выборов и демократы, и республиканцы активно готовились именно к такому сценарию и подготовили специальные команды юристов.