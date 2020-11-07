События

18:13 07.11.2020

В Польше зафиксировали новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19

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В Польше зафиксировали новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19

В Польше по состоянию на 7 ноября лабораторно подтверждены 27 875 новых случая заболевания COVID-19 за сутки, что является рекордом за все время пандемии. Кроме того, 349 человек скончались и 11 835 выздоровели, сообщается на портале worldometers.info.

Предыдущий рекорд в стране был зафиксирован 5 ноября - 27 143 новых случая заболевания, 4 ноября - 24 692 новых случая.

По состоянию на субботу, 7 ноября, количество активных больных в Польше составило 313 494 (на 15 691 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 521 640 случаев инфицирования, умерли 7 636 человек. выздоровели 200 510 человек.

Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

Теги: #коронавирус #польша
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