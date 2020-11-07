С начала суток в зоне проведения ООС на Донбассе режим тишины не нарушался – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 7 ноября, не нарушали режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"Вдоль линии разграничения наблюдается тишина", - указывается в сообщении.

Подразделения ОС соблюдают условия договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/992573091235307