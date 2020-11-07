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17:26 07.11.2020

Зеленский: Украина полностью возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях

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Зеленский: Украина полностью возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина возобновит контроль над участком государственной границы в Донецкой и Луганской областях в полном объеме.

"Это необходимая предпосылка для развертывания следующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске. Именно наши пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоялась полностью", - заявил Зеленский во время посещения отделения инспекторов пограничной службы "Рассыпное" в рамках рабочей поездки в Луганскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что государственная граница - это первый рубеж, на котором государство должно быть максимально эффективным, и что нужно еще очень много сделать, чтобы границы Украины были модернизированы, обеспечены всеми техническими и информационными инструментами для защиты от врага.

"Ни одного слабого места на границе не должно быть. Для нас это не просто вопрос экономики и противодействия контрабанде. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины. Гибридное противостояние, которое продолжается, создает особые угрозы. И мы чуть ли не единственные в Европе, кто действительно умеет противодействовать таким угрозам. Мы умеем быть современными, мы умеем быть эффективными", - подчеркнул президент.

В режиме видеосвязи Зеленский заслушал доклады начальников пограничных отрядов, а также пообщался с пограничниками и вручил государственные награды.

Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-vidvidav-viddilennya-prikordonnoyi-sluzhbi-rozsipn-65033

Теги: #зеленский #ордло
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