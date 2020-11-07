На акциях протеста в Минске в субботу задержаны 47 человек – правозащитники

Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в субботу в Минске превысило 45 человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

В списках центра 47 человек. По данным правозащитников, основное число задержаний произошло на акции протеста медиков.

Ранее в некоторых telegram-каналах была анонсирована несанкционированная акция, на которую организаторы приглашали медиков, не согласных с политикой властей и итогами президентских выборов. Акция должна была состояться на проспекте Независимости возле одной из городских больниц.

"В 12.00 в Минске был анонсирован марш медиков. Как только люди в белых халатах стали на ступеньки первой клинической больницы - силовики их задержали", - сообщили правозащитники.

Кроме того, в столице на 14.00 прошёл традиционный "женский марш". Но, как уточнили в "Весне", "силовики начали задержания женщин, когда те ещё не успели собраться".

Участницы акции с цветами в руках гуляют по проспекту Независимости. "Женские" акции в таком формате тоже проходят по субботам и получили название "демарш".

В Беларуси уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.