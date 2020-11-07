Нацполиция возьмет под охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине – Клименко

Национальная полиция Украины возьмет под охрану все официальные представительства Азербайджана и Армении в стране, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу", - заявил Клименко, сообщает пресс-служба Нацполиции в соцсети Facebook. Решение было принято в связи с обстрелом здания консульства Азербайджана в Харькове.

"Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства", - подчеркнул Клименко.

Как сообщалось, здание почетного консульства Азербайджана в Харькове подверглось обстрелу в ночь на 7 ноября. По дверям и окнам консульства было произведено шесть выстрелов. Никто не пострадал, так как ночью в здании никого не было. Камеры консульства зафиксировали, что нападавшими были два человека. В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 2 гильзы и 3 остатка металла от пули. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.