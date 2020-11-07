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13:21 07.11.2020

СБУ расследует действия Шария по признакам посягательства на территориальную целостность Украины – депутат

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СБУ расследует действия Шария по признакам посягательства на территориальную целостность Украины – депутат

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по признакам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины против блогера Анатолия Шария, сообщил народный депутат от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.

"Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей. В документе сообщается, что в связи с этим ведется досудебное расследование по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины – "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - написал Гончаренко в соцсети Facebook в субботу.

Он также обнародовал фото ответа из СБУ, подписанного заместителем главы Службы Сергеем Андрущенко.

"Служба безопасности Украины в пределах компетенции обработала ваше депутатское обращение. По итогам обработки сообщаем, что следователями СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве №22020101110000197 от 17 октября 2020 года по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины, в котором исследуются обстоятельства, изложенные в вашем депутатском обращении", - указывается в письме.

Теги: #сбу #шарий
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