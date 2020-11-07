Нардеп от "Слуги народа" отказался от мандата в связи с избранием мэром в Ивано-Франковской области

Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Зиновий Андрийович написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на пост городского головы Надворной (Ивано-Франковская обл.).

Фотокопию заявления он опубликовал на странице в Facebook.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, за Андрийовича на выборах городского головы Надворной проголосовали 7097 избирателей (62,24%).

И.о. городского головы, секретарь горсовета Тарас Пекарский в выборах не участвовал.

Источники: https://www.facebook.com/zinoviy.andriyovych/posts/224703042321036

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