В ВСУ за сутки выявлены 216 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 216 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 46 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 170 человек, в том числе 33 военнослужащих и 9 работников ВСУ в Киевской области, 20 военнослужащих и 3 работника ВСУ во Львовской области, а также 16 военнослужащих и один работник ВСУ в Житомирской области.

Всего по состоянию на 10:00 7 ноября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 2134 человека. Выздоровели за время пандемии 4568 человек, летальных случаев – 19. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 398 человек.

Источник: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/186437529629885