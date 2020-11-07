В Украине для выписки из больницы необязателен негативный тест на Covid-19 - Минздрав

Решение о выписке пациента с Covid-19 принимает врач-куратор на основании отсутствия или уменьшения клинических признаком заболевания, а также на основании стойкой тенденции нормализации лабораторных показателей.

Как сообщает коронавирус_info в телеграм-канале, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу в Киеве.

"Если нет угрозы жизни больного, он может продолжить лечение дома, и для выписки не нужно ждать негативный ПЦР-тест", - отмечается в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что пациенты, у которых был подтвержден Covid-19, перестают быть распространителями инфекции после 10 дней лечения, если методом ПЦР у них не определяются фрагменты РНК-возбудителя или при отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов (независимо от результата ПЦР-теста).