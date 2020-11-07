События

12:08 07.11.2020

В Киеве за сутки выявлены 854 случая COVID-19, в том числе у 34 медиков - Кличко

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В Киеве за сутки выявлены 854 случая COVID-19, в том числе у 34 медиков - Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 854 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 852 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 43 229 ", - написал Кличко на телеграмм-канале в субботу.

Среди заболевших 494 женщины в возрасте от 18 до 84 лет и 323 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, а также 17 девочек от 19 дней до 17 лет и 20 мальчиков от двух дней до 17 лет.

Заболели также 34 медика.

В больницы госпитализированы 86 пациентов, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 1162 человека. Всего коронавирус преодолели 16 380 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Деснянском районе - 142, в Дарницком - 122, в Днепровском районе - 96 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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