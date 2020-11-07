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11:41 07.11.2020

В Киеве двоих полицейских задержали за вымогательство

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В Киеве двоих полицейских задержали за вымогательство

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали двоих оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины, которые вымогали от гражданского лица денежные средства за уплату несуществующего долга.

"По данным следствия, двое полицейских требовали от руководителя охранной фирмы 250 тыс грн компенсации за якобы невыполнение договоренностей о проведении охраны при сборе урожая зерна, к которым он не имел отношения", - сообщает Офис генерального прокурора.

По данным ГБР, речь шла о вымогательстве 500 тыс. грн.

6 ноября 2020 года сотрудники ГБР задержали правоохранителей после получения ими части определенных денежных средств в сумме 85 тыс. грн. Отмечается, что во время задержания правоохранители пытались сбежать.

На данный момент решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство, которое нанесло имущественный ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. а также об избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=283423

https://dbr.gov.ua/news/dbr-zatrimalo-na-garyachomu-pracivnikiv-dsr-nacpolicii

Теги: #киев #полиция
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