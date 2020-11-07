События

10:17 07.11.2020

Лукашенко: Беларусь становится ядерной державой

1 мин читать
Лукашенко: Беларусь становится ядерной державой

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни республики.

"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой", - подчеркнул Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в субботу.

Лукашенко принимает участие церемонии подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны.

Помимо белорусских официальных лиц, среди участников мероприятия - государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.

Теги: #сша #лукашенко #ес #ядерная_энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:52 07.11.2020
Коронавирус выявлен у главы аппарата Белого дома

Коронавирус выявлен у главы аппарата Белого дома

07:04 07.11.2020
Байден пока не готов объявить о победе на выборах, но считает, что выигрывает

Байден пока не готов объявить о победе на выборах, но считает, что выигрывает

06:02 07.11.2020
В Неваде осталось подсчитать около 124 тысяч избирательных бюллетеней - канцелярия госсекретаря штата

В Неваде осталось подсчитать около 124 тысяч избирательных бюллетеней - канцелярия госсекретаря штата

04:03 07.11.2020
Верховный суд США постановил отсортировать бюллетени, полученные в Пенсильвании до и после дня выборов – CNN

Верховный суд США постановил отсортировать бюллетени, полученные в Пенсильвании до и после дня выборов – CNN

23:34 06.11.2020
Республиканцы потребовали отделить бюллетени, полученные по почте в штате Пенсильвания до и после дня выборов в США

Республиканцы потребовали отделить бюллетени, полученные по почте в штате Пенсильвания до и после дня выборов в США

21:38 06.11.2020
Трамп обещает продолжить борьбу с "незаконными бюллетенями"

Трамп обещает продолжить борьбу с "незаконными бюллетенями"

20:14 06.11.2020
Байден через несколько часов выступит с обращением к согражданам, заявляет его штаб

Байден через несколько часов выступит с обращением к согражданам, заявляет его штаб

17:12 06.11.2020
Вопрос о победителе выборов в США не закрыт - штаб Трампа

Вопрос о победителе выборов в США не закрыт - штаб Трампа

16:43 06.11.2020
ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц - официальная публикация

ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц - официальная публикация

12:04 06.11.2020
Ряд американских СМИ прервал прямую трансляцию брифинга Трампа из-за дезинформации по выборам

Ряд американских СМИ прервал прямую трансляцию брифинга Трампа из-за дезинформации по выборам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано 10 746 заболевших COVID-19 – Степанов

В Киевсовет прошли семь партий

Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

Умер Жванецкий

В Украине с 9 ноября установлено новое эпидемическое зонирование: в "красную" и "оранжевую" зоны отнесены все регионы

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано 10 746 заболевших COVID-19 – Степанов

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

В Одессе суббота объявлена днем траура из-за смерти Жванецкого

Вспышка АЧС зарегистрирована в подсобном хозяйстве Новоборовского психоневрологического интерната в  Житомирской области – Госпродпотребслужба

Замдиректора департамента Харьковского горсовета подозревается в присвоении средств, предназначавшихся на ремонт многоэтажек – прокуратура

Аваков: Маркиву предлагали признать вину, но он отказался

Послы Германии и Франции приветствуют открытие КПВВ "Счастье" как один из результатов Парижских договоренностей "Нормандской четверки"

Турчинов: "Европейская солидарность" - единственная политическая сила, получившая убедительный результат во всех регионах Украины

Суд по иску администрации КЖРК к протестовавшим горнякам продолжится 18 ноября – Волынец

МИД Украины выразило РФ протест в связи с провокационным указом президента РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА