Лукашенко: Беларусь становится ядерной державой

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни республики.

"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой", - подчеркнул Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в субботу.

Лукашенко принимает участие церемонии подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны.

Помимо белорусских официальных лиц, среди участников мероприятия - государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.