В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано 10 746 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 10 746 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 685 человек, умерли 187 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 316, медработников - 519). Также за последние сутки госпитализировано – 1470 человек, летальных случаев – 187, выздоровело – 8 685 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 6 ноября в Украине зафиксировано рекордное число новых случаев заболевания 9 721; 5 ноября, было зафиксировано 9 850 новых случаев; 4 ноября было 9 524 заболевших, 3 ноября 8 889 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 450 934 человека, 8 312 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 204 229.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1008), Киеве (854), Житомирской (602), Хмельницькой (579) и Львовской (557) областях.

Кроме того, как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения Covid-19 СНБО, за прошедшие сутки зафиксировано 11446 подозрений на заболевание.