События

08:32 07.11.2020

В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано 10 746 заболевших COVID-19 – Степанов

1 мин читать
В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано 10 746 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 10 746 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 685 человек, умерли 187 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 316, медработников - 519). Также за последние сутки госпитализировано – 1470 человек, летальных случаев – 187, выздоровело – 8 685 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 6 ноября в Украине зафиксировано рекордное число новых случаев заболевания 9 721; 5 ноября, было зафиксировано 9 850 новых случаев; 4 ноября было 9 524 заболевших, 3 ноября 8 889 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 450 934 человека, 8 312 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 204 229.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1008), Киеве (854), Житомирской (602), Хмельницькой (579) и Львовской (557) областях.

Кроме того, как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения Covid-19 СНБО, за прошедшие сутки зафиксировано 11446 подозрений на заболевание.

Теги: #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:52 07.11.2020
Коронавирус выявлен у главы аппарата Белого дома

Коронавирус выявлен у главы аппарата Белого дома

07:27 07.11.2020
Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:19 07.11.2020
В Одессе суббота объявлена днем траура из-за смерти Жванецкого

В Одессе суббота объявлена днем траура из-за смерти Жванецкого

06:05 07.11.2020
Вспышка АЧС зарегистрирована в подсобном хозяйстве Новоборовского психоневрологического интерната в  Житомирской области – Госпродпотребслужба

Вспышка АЧС зарегистрирована в подсобном хозяйстве Новоборовского психоневрологического интерната в  Житомирской области – Госпродпотребслужба

05:01 07.11.2020
Замдиректора департамента Харьковского горсовета подозревается в присвоении средств, предназначавшихся на ремонт многоэтажек – прокуратура

Замдиректора департамента Харьковского горсовета подозревается в присвоении средств, предназначавшихся на ремонт многоэтажек – прокуратура

01:03 07.11.2020
Аваков: Маркиву предлагали признать вину, но он отказался

Аваков: Маркиву предлагали признать вину, но он отказался

23:57 06.11.2020
Послы Германии и Франции приветствуют открытие КПВВ "Счастье" как один из результатов Парижских договоренностей "Нормандской четверки"

Послы Германии и Франции приветствуют открытие КПВВ "Счастье" как один из результатов Парижских договоренностей "Нормандской четверки"

22:36 06.11.2020
Турчинов: "Европейская солидарность" - единственная политическая сила, получившая убедительный результат во всех регионах Украины

Турчинов: "Европейская солидарность" - единственная политическая сила, получившая убедительный результат во всех регионах Украины

22:21 06.11.2020
Суд по иску администрации КЖРК к протестовавшим горнякам продолжится 18 ноября – Волынец

Суд по иску администрации КЖРК к протестовавшим горнякам продолжится 18 ноября – Волынец

22:12 06.11.2020
МИД Украины выразило РФ протест в связи с провокационным указом президента РФ

МИД Украины выразило РФ протест в связи с провокационным указом президента РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киевсовет прошли семь партий

Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

Умер Жванецкий

В Украине с 9 ноября установлено новое эпидемическое зонирование: в "красную" и "оранжевую" зоны отнесены все регионы

В Киеве рекордное количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки: более тысячи человек - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко: Беларусь становится ядерной державой

Байден пока не готов объявить о победе на выборах, но считает, что выигрывает

В Неваде осталось подсчитать около 124 тысяч избирательных бюллетеней - канцелярия госсекретаря штата

Верховный суд США постановил отсортировать бюллетени, полученные в Пенсильвании до и после дня выборов – CNN

Республиканцы потребовали отделить бюллетени, полученные по почте в штате Пенсильвания до и после дня выборов в США

Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением на него и его судей - судья КС Слиденко

Трамп обещает продолжить борьбу с "незаконными бюллетенями"

Во Франции вновь установлен антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 60 тыс. заболевших

Набсовет ГАК "Автомобильные дороги Украины" начал работу, в его состав вошли 5 человек

В Швеции выявили рекордно высокое число заражений коронавирусом за сутки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА