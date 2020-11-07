Коронавирус выявлен у главы аппарата Белого дома

Тест главы аппарата Белого дома Марка Медоуза показал положительный результат на COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, Медоуз сообщил, что заболел коронавирусом близкому кругу советников после выборов во вторник

Белый дом, как ожидается, выяснит с кем недавно контактировал Медоуз.

Глава аппарата Белого дома часто находился в непосредственной близости от президента Дональда Трампа, когда у того был выявлен COVID-19.

Тогда же заразились новым типом коронавируса несколько главных помощников президента, включая Стивена Миллера, Кейли Макинани и Хоуп Хикс, но Медоуз сумел избежать заражения.

Сообщается также, что коронавирус выявлен у помощника Трампа по предвыборной кампании Ника Трейнера.

Он и представители предвыборной кампании отказались от комментариев.