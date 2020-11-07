Байден пока не готов объявить о победе на выборах, но считает, что выигрывает

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден в своем обращении заявил, что сегодня не будет объявлять о победе.

"У нас еще нет окончательного заявления о победе, но цифры показывают нам ясно и убедительно: мы выигрываем выборы", - сказал Байден, обращаясь к избирателям.

Он отметил, что еще сутки назад его кандидатура отставала в Джорджии, а теперь он лидирует там. Похожая ситуация в Пенсильвании, Аризоне и Неваде.

"Мы на пути к более чем 300 голосам выборщиков. (...) Мы собираемся выиграть эту гонку с явным большинством ", - подчеркнул Байден.

Он добавил, что не позволит, чтобы кто-то остановил подсчет голосов.

"Мне все равно, как бы кто ни пытался остановить это. Я не позволю, чтобы это произошло", - заявил кандидат от демократов.

Как заявил Байден, избиратели "дали нам мандат на действия" в отношении пандемии коронавируса, экономики, изменения климата, системного расизма.

"Пока мы ждем окончательных результатов, но я хочу, чтобы люди знали, что мы не ждем чтобы приступить к работе", - сказал он.

Он сообщил, что его команда начала переговоры с экспертами в здравоохранении о планах реагирования на пандемию.

"Я хочу, чтобы все знали, что в первый же день мы собираемся привести в действие наш план борьбы с этим вирусом", - завил Байден.

Он пообещал, что его администрация "может спасти много жизней в ближайшие месяцы."

Байден добавил, что его обязанностью как президента будет "представлять всю нацию." "Мы можем быть противниками, но мы не враги. Мы же американцы", - заявил он.

"Я никогда не был так оптимистичен в отношении будущего этой страны", - заключил Байден.

Ранее СМИ прогнозировали, что Байден в пятницу вечером объявит себя победителем президентских выборов.

Голосование в США состоялось 3 ноября. На данный момент ситуация складывается в пользу Байдена. Между тем его соперник, действующий президент США Дональд Трамп, требует пересчета голосов в некоторых штатах.