События

06:05 07.11.2020

Вспышка АЧС зарегистрирована в подсобном хозяйстве Новоборовского психоневрологического интерната в  Житомирской области – Госпродпотребслужба

1 мин читать
Вспышка АЧС зарегистрирована в подсобном хозяйстве Новоборовского психоневрологического интерната в  Житомирской области – Госпродпотребслужба

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 6 ноября зафиксировала в подсобном хозяйстве Новоборовского психоневрологического интерната в с. Новая Боровая Хорошевского района Житомирской области.случай заболевания на африканскую чуму свиней (АЧС), сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Житомирской области Александр Шпита.

"Главним управлением Госпродпотребслужбы в Житомирской области организована группа с выездом на место, отобраны пробы и направлены в Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (г.. Киев). При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы подтвержден диагноз африканской чумой свиней (отчет о результатах исследования № 009297 м.п.м. / 20 от 05.11.2020р.)" – написал Шпита на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС 06.11 в 12.00 было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Хорошевской райгосадминистрации, решением которой будет утвержден план по ликвидации АЧС и определены границы эпизоотического очага, зон защиты и наблюдения.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.

Теги: #ачс #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:01 07.11.2020
Замдиректора департамента Харьковского горсовета подозревается в присвоении средств, предназначавшихся на ремонт многоэтажек – прокуратура

Замдиректора департамента Харьковского горсовета подозревается в присвоении средств, предназначавшихся на ремонт многоэтажек – прокуратура

01:03 07.11.2020
Аваков: Маркиву предлагали признать вину, но он отказался

Аваков: Маркиву предлагали признать вину, но он отказался

23:57 06.11.2020
Послы Германии и Франции приветствуют открытие КПВВ "Счастье" как один из результатов Парижских договоренностей "Нормандской четверки"

Послы Германии и Франции приветствуют открытие КПВВ "Счастье" как один из результатов Парижских договоренностей "Нормандской четверки"

22:36 06.11.2020
Турчинов: "Европейская солидарность" - единственная политическая сила, получившая убедительный результат во всех регионах Украины

Турчинов: "Европейская солидарность" - единственная политическая сила, получившая убедительный результат во всех регионах Украины

22:21 06.11.2020
Суд по иску администрации КЖРК к протестовавшим горнякам продолжится 18 ноября – Волынец

Суд по иску администрации КЖРК к протестовавшим горнякам продолжится 18 ноября – Волынец

22:12 06.11.2020
МИД Украины выразило РФ протест в связи с провокационным указом президента РФ

МИД Украины выразило РФ протест в связи с провокационным указом президента РФ

21:54 06.11.2020
Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением на него и его судей - судья КС Слиденко

Дискурс, начатый президентом относительно КС, является давлением на него и его судей - судья КС Слиденко

17:36 06.11.2020
Киев призвал международное сообщество осудить требование оккупационных властей в Крыму демонтировать храм ПЦУ в Евпатории

Киев призвал международное сообщество осудить требование оккупационных властей в Крыму демонтировать храм ПЦУ в Евпатории

01:29 06.11.2020
В Украине есть все условия для строительства мощных дата-центров – Зеленский в разговоре с президентом Microsoft

В Украине есть все условия для строительства мощных дата-центров – Зеленский в разговоре с президентом Microsoft

21:12 05.11.2020
Украина планирует создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины – Ермак

Украина планирует создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины – Ермак

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киевсовет прошли семь партий

Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

Умер Жванецкий

В Украине с 9 ноября установлено новое эпидемическое зонирование: в "красную" и "оранжевую" зоны отнесены все регионы

В Киеве рекордное количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки: более тысячи человек - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Неваде осталось подсчитать около 124 тысяч избирательных бюллетеней - канцелярия госсекретаря штата

Верховный суд США постановил отсортировать бюллетени, полученные в Пенсильвании до и после дня выборов – CNN

Республиканцы потребовали отделить бюллетени, полученные по почте в штате Пенсильвания до и после дня выборов в США

Трамп обещает продолжить борьбу с "незаконными бюллетенями"

Во Франции вновь установлен антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 60 тыс. заболевших

Набсовет ГАК "Автомобильные дороги Украины" начал работу, в его состав вошли 5 человек

В Швеции выявили рекордно высокое число заражений коронавирусом за сутки

В Италии зарегистрировали самый высокий суточный прирост больных коронавирусом

Байден через несколько часов выступит с обращением к согражданам, заявляет его штаб

При посадке на рейсы во Францию с 11 ноября нужно предъявить отрицательный тест на Covid-19 - посольство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА