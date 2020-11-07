Вспышка АЧС зарегистрирована в подсобном хозяйстве Новоборовского психоневрологического интерната в  Житомирской области – Госпродпотребслужба

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 6 ноября зафиксировала в подсобном хозяйстве Новоборовского психоневрологического интерната в с. Новая Боровая Хорошевского района Житомирской области.случай заболевания на африканскую чуму свиней (АЧС), сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Житомирской области Александр Шпита.

"Главним управлением Госпродпотребслужбы в Житомирской области организована группа с выездом на место, отобраны пробы и направлены в Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (г.. Киев). При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы подтвержден диагноз африканской чумой свиней (отчет о результатах исследования № 009297 м.п.м. / 20 от 05.11.2020р.)" – написал Шпита на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС 06.11 в 12.00 было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Хорошевской райгосадминистрации, решением которой будет утвержден план по ликвидации АЧС и определены границы эпизоотического очага, зон защиты и наблюдения.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.