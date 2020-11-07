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05:01 07.11.2020

Замдиректора департамента Харьковского горсовета подозревается в присвоении средств, предназначавшихся на ремонт многоэтажек – прокуратура

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Заместитель директора департамента Харьковского городского совета и директор общества с ограниченной ответственностью подозреваются в завладении бюджетными средствами, совершенным организованной группой, и служебном подлоге (ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины).

"В течение 2019 года директор ООО, по согласованию с другими участниками организованной группы, вносил в сметную документацию и акты выполненных работ заблаговременно согласованные с руководством департамента горсовета... заведомо ложные сведения о стоимости... использованных строительных материалов при проведении текущего и капитального ремонта многоэтажных зданий в городе Харькове, которые в свою очередь подписывались заместителем директора этого же департамента", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По предварительным данным, в результате был нанесен ущерб на сотни тысяч гривень. Его точная сумма устанавливается.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, ведется досудебное расследование. Его проводит следственное управление Главного управление Нацполиции в Харьковской области, оперативное сопровождение - сотрудниками управления стратегических расследований. Процессуальное руководство - Харьковская облпрокуратура.

Правоохранители принимают меры по установлению местонахождения других членов группы.

Теги: #присвоение #украина #харьков #ремонт
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