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04:03 07.11.2020

Верховный суд США постановил отсортировать бюллетени, полученные в Пенсильвании до и после дня выборов – CNN

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Верховный суд США постановил отсортировать бюллетени, полученные в Пенсильвании до и после дня выборов – CNN

Верховный суд США после поданного республиканцами иска постановил отделить бюллетени, полученные после дня выборов, в штате Пенсильвания.

В пятницу вечером по местному времени судья Сэмюэл Алито поставил, что избирательные комиссии всех округов штата Пенсильвания должны отсортировать бюллетени, полученные после дня выборов, сообщает телеканал CNN.

Алито заявил, что если данные бюллетени будут подсчитываться, они должны быть рассмотрены отдельно.

Постановление суда соответствует распоряжению, которое уже сделала госсекретарь штата.

Ранее в пятницу республиканцы обратились в Верховный суд США с требованием не предпринимать штату Пенсильвания никаких действий в отношении бюллетеней, полученных по почте после дня выборов, 3 ноября.

"Учитывая результаты всеобщих выборов 3 ноября 2020 года, голосование в Пенсильвании вполне может определить следующего президента США, и в настоящее время неясно, все ли 67 окружных избирательных комиссий отделяют поздно поступившие бюллетени", - сообщалось в исковом заявлении республиканцев.

Трамп, который пока обеспечил себе 214 голосов выборщиков, не сможет набрать необходимые для переизбрания 270 голосов без победы в Джорджии и Пенсильвании.

В ряде ключевых "колеблющихся" штатах ранее наблюдалась следующая ситуация: почти до конца подсчета там лидировал Трамп, а затем в избиркомах сообщали, что получили дополнительные бюллетени по почте. И по итогам их подсчета побеждал Байден.

Трамп и его сторонники полагают, что такое развитие событий свидетельствует о возможных нарушениях на выборах со стороны демократов. Президент США неоднократно давал понять, что пока не собирается принимать поражение и будет оспаривать итоги голосования в судах.

По последним данным, после подсчета 98% голосов кандидат в президенты от демократов Джо Байден получает 3 324 357 голосов (49,57%), действующий лидер Дональд Трамп - 3 304 757 (49,28%). Таким образом, Байден обгоняет Трампа чуть менее чем на 20 тыс. голосов.

 

Теги: #сша #решение #пенсильвания #выборы
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